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Кабмин внесет изменения в порядок определения граждан, подлежащих ОМС

Общество
20 июля, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Премьер пояснил, что теперь порядок и методику расчета числа застрахованных лиц будет устанавливать кабмин, а проверять достоверность сведений - территориальные фонды ОМС

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании 20 июля рассмотрит поправки в законодательство, изменяющие порядок определения граждан РФ, подлежащих обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещания с членами правительства.

"Теперь порядок и методику расчета числа застрахованных лиц будет устанавливать правительство, а проверять достоверность сведений - территориальные фонды ОМС. Они же совместно с федеральным Фондом обязательного медицинского страхования должны каждый месяц обновлять единый регистр застрахованных лиц, исключать из него тех, кто не подлежит обязательному медицинскому страхованию", - пояснил Медведев предстоящие изменения.

Председатель правительства сказал, что такие изменения необходимы для того, чтобы точнее финансировать программу ОМС, для чего необходимо иметь актуальные данные о количестве застрахованных граждан.

В частности, законопроект определяет порядок и сроки предоставления сведений о застрахованных лицах, конкретизирует, кто именно не подлежит обязательному медицинскому страхованию. Например, по словам Медведева, речь идет о военнослужащих и приравненных к ним категориям, для которых действует иной порядок медицинского обслуживания.

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