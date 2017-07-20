Малайзия запретила на радио и ТВ песню Despacito

ТАСС, 20 июля. Песня Despacito, исполненная пуэрториканскими певцами Луисом Фонси и Дэдди Янки совместно с Джастином Бибером и ставшая самой прослушиваемой в интернете, была запрещена в среду на государственном радио и телевидении в Малайзии. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на министра коммуникаций и медиа-технологий Саллеха Саида Керуака.

По его словам, причиной запрета послужили жалобы населения на непристойный текст песни. Ограничение не распространяется на интернет-платформы, в том числе YouTube. Саллех призвал частные радиостанции подвергнуть песню цензуре из уважения к местной культуре.

Песня Despacito в исполнении Фонси и Янки была выпущена в январе 2017 года. Через некоторое время была записана новая версия при участии Джастина Бибера, которая завоевала еще большую популярность, забравшись на верхушки чартов. Хит побил рекорд по количеству прослушиваний в интернете. Пользователи прослушали его в сети уже более 4,6 млрд раз.

YouTube/LuisFonsiVEVO