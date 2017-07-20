Госдума ужесточает наказание за склонение детей к суицидам до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на дополнительном пленарном заседании

в четверг приняла во втором, основном чтении проект закона об увеличении практически вдвое срока максимальной уголовной ответственности за склонение детей к самоубийствам - с восьми до 15 лет.

Инициатива была внесена на рассмотрение депутатами фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым.

"Законопроект был разработан в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, создание мер, препятствующих вовлечению в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни, посредством предупреждения распространения практики побуждения к суицидам", - говорится в сопроводительных материалах.

Поправки к законопроекту

В рамках второго чтения были внесены уточняющие поправки. При этом основные изменения коснулись статей 110, 110.1 и 110.2 УК РФ ("Доведение до самоубийства", "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства").

В первую очередь предлагается увеличить с пяти-восьми лет до 8-15 лет сроки лишения свободы по части 2 статьи 110 УК РФ, под которую подпадают действия по доведению до суицида в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости, беременной женщины, а также в отношении двух или более лиц, либо организованной группы по предварительному сговору, либо с использованием средств массовой информации или интернета.

Поправками в статьи 110.1 и 110.2 УК РФ предусматривается, что "склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, повлекшее самоубийство или покушение на самоубийство", будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет (в настоящее время максимальное наказание по этой статье составляет пять лет). При этом ответственность за эти деяния в отношении детей и беременных повышается и составит от шести до 12 лет тюрьмы (в настоящее время - до шести лет). А если подстрекательство к суициду сопровождалось публичными призывами, в том числе через интернет, а также носило групповой, организованный характер и обернулось смертью двух или более несовершеннолетних, то сроки наказания составят от восьми до 15 лет тюремного заключения.

Одновременно повышается уголовная ответственность за создание так называемых групп смерти, то есть за организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийствам среди подростков, до 5-10 лет лишения свободы (в настоящей редакции - до четырех лет). Если при этом имеет место публичное распространение через СМИ и соцсети, то уголовная ответственность составит от пяти до 15 лет лишения свободы (в настоящее время - до шести лет).

Инициаторы также напоминают, что в июне 2017 года был принят закон об установлении дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению, где ответственность за доведение до самоубийства, в том числе несовершеннолетнего (статья 110 УК РФ), составляет от пяти до восьми лет лишения свободы. При этом они считают, что такие меры являются несоразмерными тяжести и общественной опасности подобных преступлений, и предлагают увеличить максимальные сроки до 15 лет лишения свободы.