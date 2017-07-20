Глава Фонда президентских грантов отметил высокое качество заявок правозащитных НКО

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин предположил, что в первом конкурсе 2017 года по распределению грантов процент победивших проектов правозащитников может оказаться выше, чем в других направлениях деятельности некоммерческих организация (НКО).

"То, что мы сейчас видим, - предварительные результаты экспертизы… уже сейчас видно, что результаты оценки проектов по защите прав выше, чем во всех других направлениях. Просто исторически правозащитники лучше умеют писать проекты, они научились за годы, в том числе получения иностранного финансирования, поэтому там сильные заявки по подготовке, и процент победивших проектов там, скорее всего, даже будет выше, чем в других направлениях", - сказал Чукалин журналистам перед открытием заседания объединенного экспертного совета, который должен дать рекомендации по определению победителей в конкурсе на получение НКО президентских грантов.

Само заседание проходит за закрытыми дверями. Итоги конкурса будут опубликованы 31 июля.

Чукалин также рассказал, что многие интересные проекты поступили из небольших населенных пунктов. Среди таких проектов - создание хоккейной коробки, восстановление парка в моногороде. "Есть очень хорошие, светлые проекты по сохранению исторической памяти", - заметил он.

Гендиректор фонда напомнил, что на первый конкурс в 2017 году подано рекордное количество заявок: 6623 заявки, что на 40% больше, чем максимальное число заявок на конкурсы в прошлые годы. Такой рост он объяснил проведенной фондом организационной работой. "Фонд провел более 20 больших мероприятий с выездом во все федеральные округа, была существенно упрощена процедура подачи заявок, стало можно подавать их только в электронном виде, это значительно облегчило шансы на участие в конкурсе для небольших населенных пунктов, для отдаленных территорий. Кроме того, количество документов, необходимых при подаче, также было сокращено ", - отметил он.

3 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина". Этим распоряжением Фонду президентских грантов было выделено 4,3 млрд рублей на проведение двух конкурсов по распределению грантов.