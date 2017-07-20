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Глава Фонда президентских грантов отметил высокое качество заявок правозащитных НКО

Общество
20 июля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Илья Чукалин также заявил, что многие интересные проекты поступили из небольших населенных пунктов

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин предположил, что в первом конкурсе 2017 года по распределению грантов процент победивших проектов правозащитников может оказаться выше, чем в других направлениях деятельности некоммерческих организация (НКО).

"То, что мы сейчас видим, - предварительные результаты экспертизы… уже сейчас видно, что результаты оценки проектов по защите прав выше, чем во всех других направлениях. Просто исторически правозащитники лучше умеют писать проекты, они научились за годы, в том числе получения иностранного финансирования, поэтому там сильные заявки по подготовке, и процент победивших проектов там, скорее всего, даже будет выше, чем в других направлениях", - сказал Чукалин журналистам перед открытием заседания объединенного экспертного совета, который должен дать рекомендации по определению победителей в конкурсе на получение НКО президентских грантов.

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Само заседание проходит за закрытыми дверями. Итоги конкурса будут опубликованы 31 июля.

Чукалин также рассказал, что многие интересные проекты поступили из небольших населенных пунктов. Среди таких проектов - создание хоккейной коробки, восстановление парка в моногороде. "Есть очень хорошие, светлые проекты по сохранению исторической памяти", - заметил он.

Гендиректор фонда напомнил, что на первый конкурс в 2017 году подано рекордное количество заявок: 6623 заявки, что на 40% больше, чем максимальное число заявок на конкурсы в прошлые годы. Такой рост он объяснил проведенной фондом организационной работой. "Фонд провел более 20 больших мероприятий с выездом во все федеральные округа, была существенно упрощена процедура подачи заявок, стало можно подавать их только в электронном виде, это значительно облегчило шансы на участие в конкурсе для небольших населенных пунктов, для отдаленных территорий. Кроме того, количество документов, необходимых при подаче, также было сокращено ", - отметил он.

3 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина". Этим распоряжением Фонду президентских грантов было выделено 4,3 млрд рублей на проведение двух конкурсов по распределению грантов.

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