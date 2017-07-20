Путин лично поздравил правозащитницу Алексееву с 90-летним юбилеем

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перед вылетом в Йошкар-Олу заехал к правозащитнице Людмиле Алексеевой в квартиру на Арбате и поздравил с 90-летним юбилеем. Президент подарил ей букет цветов и гравюру с видом Евпатории - места, которое является малой родиной Алексеевой.

"Благодарю вас за жизнь ради людей", - сказал глава государства.

Как призналась Алексеева, приезд президента стал для нее абсолютной неожиданностью. "Я всю жизнь свою занималась черт-те чем, а теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было", - сказала она.

"Раньше были другие времена", - заметил на это глава государства, добавив: "Вы занимались главным. Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы - по-своему".