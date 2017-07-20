Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В начале следующей недели в Москве потеплеет до 27 градусов

Общество
20 июля, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

В предстоящие выходные ожидается теплая и солнечная погода без осадков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москвичей ждут теплые, комфортные выходные, в начале следующей недели потеплеет до плюс 27 градусов, к середине, возможно, будет и до 29 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Смотрите также
Городской пляж на Пушкинской набережной

Купальный сезон с опозданием почти на 50 дней: карта пляжей и водоемов Москвы

"В пятницу будет до 23 градусов тепла, местами ожидается гроза, усиление ветра. В предстоящие выходные ожидается теплая, солнечная погода с температурой 22-24 градуса, в субботу будет без осадков, в воскресенье - небольшой кратковременный дождь возможен местами по области", - уточнил представитель метеослужбы.

В понедельник и вторник воздух прогреется до 22-27 градусов, а в среду, по предварительным расчетам, ожидается и до 24-29 градусов.

По данным синоптиков, в первые 20 дней июля температура воздуха оказалась ниже нормы почти на градус, выпала почти месячная норма осадков - около 90 мм. С начала сезона в городе было не более шести дней с максимальной температурой воздуха 25 градусов и более.

В выходные температура воздуха ожидается в пределах нормы, температура воды в Москве-реке составит около 19 градусов, можно будет купаться.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия отказала в приеме самолетам с российскими артистами
2
Французская певица Барбара Велденс погибла на сцене от удара током
3
На Черноморском побережье Кубани объявили предупреждение по смерчам
4
Президентом Индии стал Рам Натх Ковинд
5
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
6
МИД РФ: решение арбитража в Гааге по Arctic Sunrise поощряет противоправные действия
7
В начале следующей недели в Москве потеплеет до 27 градусов
Темы дня
Реклама