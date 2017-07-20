В начале следующей недели в Москве потеплеет до 27 градусов

Фазель: в хоккейном турнире ОИ-2018 будут соревноваться лучшие команды, а не игрокиСпорт 20 июля, 14:50
Немец Бишофф лидирует после двух этапов марафонской велогонки Москва - ВладивостокСпорт 20 июля, 14:37
Объем перевозок судами Северо-Западного пароходства в I полугодии вырос на 5%Транспорт 20 июля, 14:37
Парфенчиков рассказал Медведеву о планах социально-экономического развития КарелииЭкономика и бизнес 20 июля, 14:32
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич искупали тренера в бассейне в честь побед на ЧМСпорт 20 июля, 14:29
Свердловские власти направили 100 млн руб. на ремонт здания цирка в ЕкатеринбургеНовости Урала 20 июля, 14:26
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич пока не уверены, что их дуэт сохранитсяСпорт 20 июля, 14:12
Фазель: список игроков НХЛ перед Олимпиадой-2018 нужно отправить в WADA до конца сентябряСпорт 20 июля, 14:11
Россия обратилась к США за разъяснениями о продлении срока заключения Виктора БутаПолитика 20 июля, 14:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москвичей ждут теплые, комфортные выходные, в начале следующей недели потеплеет до плюс 27 градусов, к середине, возможно, будет и до 29 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.
"В пятницу будет до 23 градусов тепла, местами ожидается гроза, усиление ветра. В предстоящие выходные ожидается теплая, солнечная погода с температурой 22-24 градуса, в субботу будет без осадков, в воскресенье - небольшой кратковременный дождь возможен местами по области", - уточнил представитель метеослужбы.
В понедельник и вторник воздух прогреется до 22-27 градусов, а в среду, по предварительным расчетам, ожидается и до 24-29 градусов.
По данным синоптиков, в первые 20 дней июля температура воздуха оказалась ниже нормы почти на градус, выпала почти месячная норма осадков - около 90 мм. С начала сезона в городе было не более шести дней с максимальной температурой воздуха 25 градусов и более.
В выходные температура воздуха ожидается в пределах нормы, температура воды в Москве-реке составит около 19 градусов, можно будет купаться.