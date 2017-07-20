Депутат: курортный сбор должны формировать государство и бизнес, а не туристы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Участвовать в формировании курортного сбора должны по большей части государство и бизнес, а не туристы. Такое мнение высказал в четверг журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

"С моей точки зрения, нужно немного откорректировать подход, чтобы в формировании этого сбора больше участвовали государство и бизнес, а не простые люди", - сказал Кривоносов.

По его словам, он внес порядка 20 поправок, но они не были учтены. Депутат считает, что над документом нужно было бы еще поработать. "Я считаю, что, если в этой редакции возникнут сложности, мы в дальнейшем сможем или доработать, или предложить альтернативу законопроекту", - отметил он.

По мнению Кривоносова, информация в СМИ о курортном сборе может вызвать снижение турпотока, но незначительное. "Потому что кто-то думает, что уже сейчас они поедут в Сочи, и с них начнут собирать деньги, и, получается, Турция рекламирует - приезжайте к нам, у нас недорого, а про нас говорят - Госдума приняла дополнительный сбор", - добавил он.