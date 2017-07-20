Эксперт: в психоневрологических интернатах существует нехватка обезболивания

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около трети взрослых с инвалидностью, проживающих в психоневрологических интернатах (ПНИ), живут в отделении милосердия, и примерно половина из них нуждается в обезболивании, но зачастую не получает его. Об этом заявила в четверг директор Центра паллиативной медицины Москвы Анна Федермессер на круглом столе, посвященном проблемам соблюдения прав людей, проживающих в ПНИ.

"Доступ к паллиативной помощи, а в ней нуждаются очень многие жители ПНИ, это тоже право на здоровье, в котором сегодня отказывают людям, проживающим в психоневрологических интернатах", - сказала Федермессер. Доступ к обезболивающим препаратам - это базовое право человека, напомнила она. По словам директора Центра паллиативной медицины, персонал интернатов зачастую не обучен определять болевой синдром у человека со старческой деменцией, болезнью Альцгеймера, шизофренией и другими психическими нарушениями.

По данным, приведенным Федермессер, около трети от общего числа проживающих в ПНИ живут в отделениях милосердия. "Это четвертая группа ухода, это 1-2 группа инвалидности. Около 80% проживающих в отделении милосердия - лежачие. В отделениях милосердия довольно большой процент смертности, что делает их во многом схожими с отделениями паллиативной помощи и хосписами", - добавила она.

Результаты мониторинга учреждений Москвы показывают, что в отделениях милосердия живут люди с нарушениями ЦНС, последствиями инсультов, инфарктов и другими заболеваниями. Она также отметила, что исходя из расчетов Всемирной организации здравоохранения, более 40% людей со степенью инвалидизации и аналогичными заболеваниями нуждаются в обезболивании.

"Открытые данные, которыми делится Москва - менее 1% получают обезболивание в том объеме, в котором оно им показано", - сказала Федермессер.

Статистика

По данным, приведенным в ходе круглого стола уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, на 2016 год в интернатах для взрослых проживало почти 155 тыс. человек.

Заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев отметил, что с 2016 года число ПНИ увеличилось с 514 учреждений до 523 - для того, чтобы ликвидировать очередь в интернаты для взрослых. Она, по словам замминистра, на данный момент по-прежнему большая - до 8 тыс. человек.