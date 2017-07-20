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Закрытие полигона "Астапово" в Подмосковье отложено из-за нехватки средств

Общество
20 июля, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

В 2017 году в регионе будут закрыты лишь два полигона - "Царево" и "Кулаковский"

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Власти отказались от закрытия мусорного полигона "Астапово" в Луховицком районе Подмосковья в 2017 году, поскольку региональный бюджет не сможет обеспечить остановку и дальнейшую рекультивацию свалки. В 2017 году прекратят работу только два полигона из трех заявленных - "Царево" в Пушкинском районе и "Кулаковский" в Чеховском районе, сообщил в четверг журналистам председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"Мы прорабатываем возможность по закрытию и рекультивации следующих полигонов. В этом году два (полигона - прим. ТАСС) точно (будут закрыты - прим. ТАСС), больше пока планов и таких возможностей финансовых нет. Видим все болевые точки, общаемся и изыскиваем возможности", - сказал Брынцалов, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли рабочая группа по закрытию Луховицкого полигона, сколько средств на остановку и рекультивацию каких полигонов может быть выделено в осеннюю сессию Мособлдумы.

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Когда будет закрыт мусорный полигон в Луховицком районе пока неизвестно, сообщили в четверг ТАСС в Министерстве экологии и природопользования Московской области. "Эксплуатирующей организацией полигона ТКО (твердых коммунальных отходов - прим. ТАСС) "Астапово" в городском округе Луховицы разрабатываются изменения в проектную документацию по захоронению твердых бытовых отходов. После прохождения государственной экологической экспертизы новой редакции проекта будет принято решение о сроках эксплуатации полигона", - пояснили в пресс-службе министерства.

Ранее, 15 июня, губернатор Московской области Андрей Воробьев перечислил три мусорных полигона, которые должны быть закрыты в регионе по территориальной схеме в 2017 году: "Царево" в Пушкинском районе, "Кулаковский" в Чеховском районе, и "Астапово" в Луховицком районе. Об остановке работы "Астапово" в 2017 году 23 июня также сообщал министр экологии Подмосковья Александр Коган, когда объявлял о консервации полигона "Кучино" в Балашихе.

Однако 28 июня, общаясь с активистами на выездном заседании областной думы по закрытию кучинской свалки, Коган перечислил только два полигона в планах на остановку в 2017 году. Только "Кулаково" и "Царево" также назвал Воробьев 29 июня в ходе "Прямой линии с губернатором".

Брынцалов добавил, что глава Подмосковья направил письма в адрес правительства РФ и Москвы с просьбой о помощи в расширении списка полигонов для закрытия в Московской области. "Пока четкого ответа не получили, кроме как заявления, что нет возможности", - отметил он.

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