МЧС предупредило об опасности возникновения пожаров на Кубани

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КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение по пожароопасности из-за жары продлено в ряде районов Кубани. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 21-22 июля в отдельных северо-восточных районах Краснодарского края сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозам краснодарских метеорологов, днем температура воздуха в регионе может достигать 28-33 градусов тепла.
Спасатели призывают население и туристов не разводить костры в лесах и на берегах рек, не оставлять на обочинах дорог мусор, способные вызвать воспламенение бутылки или осколки стекла, промасленный или пропитанный бензином текстиль.
Также на Кубани в четверг было объявлено экстренное предупреждение по сильным осадкам на Черноморском побережье в районе Анапа-Джубга. На участке от Туапсе до Сочи существует опасность образования смерчей.