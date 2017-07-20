В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности погоды объявлен в Москве и области 21 июля из-за ожидающихся дождей с грозами и сильными порывами ветра, а в Белгородской области заявлен оранжевый уровень. Об этом сообщается в четверг на сайте Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Он будет действовать в пятницу почти на всей территории Центрального федерального округа.

В Белгородской области объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются высокая пожароопасность, сильный ветер и гроза. "Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - уточняется на сайте.

По данным синоптиков, в пятницу воздух в столице прогреется до 23 градусов. Ожидается, что днем в Москве пройдет дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра составят 12-17 м/с.