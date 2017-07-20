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Путин 21 июля проведет заседание фонда "Талант и успех" и ответит на вопросы детей

Общество
20 июля, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Президент также встретится с учащимися центра "Сириус" и ознакомится с проектными работами

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу будет работать в Сочи, где побывает в образовательном центре для одаренных детей "Сириус" и ответит на вопросы ребят.

Глава государства посетит "Сириус", где "встретится с учащимися, ознакомится с проектными работами, а также проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", - уточнила пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что на встрече с президентом дети получат возможность лично задать ему свои вопросы. Их можно также отправить через официальный аккаунт НТВ в соцсети "ВКонтакте". Самые интересные из вопросов попадут в программу "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Образовательный центр "Сириус" был создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе главы государства в декабре 2014 года. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей из всех регионов России, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Ежемесячно в Центре проходят бесплатное обучение 600 детей в возрасте 10-17 лет, которых сопровождают более 100 преподавателей и тренеров. Образовательная программа, рассчитанная на 24 дня, включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года - общеобразовательные занятия.

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