Путин 21 июля проведет заседание фонда "Талант и успех" и ответит на вопросы детей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу будет работать в Сочи, где побывает в образовательном центре для одаренных детей "Сириус" и ответит на вопросы ребят.

Глава государства посетит "Сириус", где "встретится с учащимися, ознакомится с проектными работами, а также проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", - уточнила пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что на встрече с президентом дети получат возможность лично задать ему свои вопросы. Их можно также отправить через официальный аккаунт НТВ в соцсети "ВКонтакте". Самые интересные из вопросов попадут в программу "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Образовательный центр "Сириус" был создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе главы государства в декабре 2014 года. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей из всех регионов России, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Ежемесячно в Центре проходят бесплатное обучение 600 детей в возрасте 10-17 лет, которых сопровождают более 100 преподавателей и тренеров. Образовательная программа, рассчитанная на 24 дня, включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года - общеобразовательные занятия.