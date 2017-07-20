Путин не исключил помилования Изместьева

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ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил помилования экс-сенатора Игоря Изместьева, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, президент сказал, что это возможно и что на это потребуется время", - отметил представитель Кремля.
Основательница Московской Хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева сообщила, что Путин на встрече с ней в четверг обещал помиловать экс-сенатора.
Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировалась организация убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.