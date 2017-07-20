СПЧ выдвинул Алексееву на соискание госпремии в области защиты прав человека

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на торжественном заседании в связи с 90-летием правозащитницы Людмилы Алексеевой единогласно выдвинул ее на соискание государственной премии в области правозащитной деятельности за 2017 год, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.
Первым лауреатом государственной премии в области защиты прав человека стала погибшая глава фонда "Справедливая помощь", член СПЧ Елизавета Глинка.
Людмила Алексеева родилась 20 июля 1927 года в Евпатории. В 1952 году вступила в Коммунистическую партию Советского Союза, в 1968 году была исключена из ее рядов за участие в диссидентском движении. В 1976 году стала одним из основателей правозащитной организации "Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР" (краткое название - Московская Хельсинкская группа).
С ноября 2004 года по июнь 2012 года - член Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (с февраля 2011 года - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека). 22 июня 2012 года объявила о выходе из Совета из-за несогласия с новой процедурой его формирования. С 26 мая 2015 года указом президента РФ Владимира Путина Алексеева вновь была включена в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека.