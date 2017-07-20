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ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал регионы активнее развивать этнокультурные бренды. "Одной из таких мер [по реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений] должно стать развитие и популяризация регионами и муниципалитетами своих этнокультурных брендов", - заявил он на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Президент отметил, что доступ к культурным и природным богатствам России часто ограничивают не только инфраструктурные барьеры, но и "тривиальная безинициативность на местах". "Между тем, востребованность того же этнографического туризма растет во всем мире, да и в нашей стране, - констатировал Путин. - В России - тем более, чем где бы то ни было, есть что показать, есть чем гордиться".