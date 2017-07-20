Путин: 80% граждан РФ доброжелательно относятся к людям разных национальностей

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Число граждан РФ, считающих отношения между людьми разных национальностей доброжелательными, выросло до 80%. Такие данные привел президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета по межнациональным отношениям.

"Достаточно упомянуть рост числа граждан России, считающих отношения между людьми разных национальностей доброжелательными - сегодня их почти 80%", - сказал российский лидер. Он напомнил, что 10-15 лет назад ситуация была совсем иной.

"Наша задача сберечь согласие, достигнутое в обществе, в первую очередь обеспечив постоянное взаимодействие и конструктивный диалог власти и институтов гражданского общества", - сказал глава государства. По данным президента, каждый пятый гражданин России считает действия местной власти в сфере межнациональных отношений недостаточно эффективными.

Путин попросил муниципалитеты обратить на это особое внимание. "Эскалация большинства конфликтов происходит в первую очередь из-за неспособности их предотвращать и своевременно решать именно на местах", - сказал он.