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Путин: 80% граждан РФ доброжелательно относятся к людям разных национальностей

Общество
20 июля, 16:48 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 20, июля. /ТАСС

Президент отметил, что 10-15 лет назад ситуация была совсем другой

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ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Число граждан РФ, считающих отношения между людьми разных национальностей доброжелательными, выросло до 80%. Такие данные привел президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета по межнациональным отношениям.

"Достаточно упомянуть рост числа граждан России, считающих отношения между людьми разных национальностей доброжелательными - сегодня их почти 80%", - сказал российский лидер. Он напомнил, что 10-15 лет назад ситуация была совсем иной.

"Наша задача сберечь согласие, достигнутое в обществе, в первую очередь обеспечив постоянное взаимодействие и конструктивный диалог власти и институтов гражданского общества", - сказал глава государства. По данным президента, каждый пятый гражданин России считает действия местной власти в сфере межнациональных отношений недостаточно эффективными.

Путин попросил муниципалитеты обратить на это особое внимание. "Эскалация большинства конфликтов происходит в первую очередь из-за неспособности их предотвращать и своевременно решать именно на местах", - сказал он.

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