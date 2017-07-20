Путин: 80% граждан РФ доброжелательно относятся к людям разных национальностей

ВТБ24 выплатил вкладчикам банка "Югра" 10 млрд рублей за первый деньЭкономика и бизнес 20 июля, 19:42
Власти штата Орегон вводят акцизный налог на велосипедыСоциальная ответственность 20 июля, 19:35
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в МосквеОбщество 20 июля, 19:34
В США одобрили строительство сверхскоростного тоннеля Маска из Нью-Йорка в ВашингтонНаука 20 июля, 19:23
О чем просят паломники, прибывшие в Санкт-Петербург поклониться Николаю ЧудотворцуОбщество 20 июля, 19:21
В мире образовалось 6,3 млрд тонн пластиковых отходовСоциальная ответственность 20 июля, 19:21
МВФ приостановил переговоры с Белоруссией по выделению кредитаЭкономика и бизнес 20 июля, 19:16
Путин заверил, что обратит внимание на угрозу для Самурского леса в ДагестанеОбщество 20 июля, 19:13
Путин считает возможным рассмотреть вопрос о создании миграционного кодекса РФОбщество 20 июля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Число граждан РФ, считающих отношения между людьми разных национальностей доброжелательными, выросло до 80%. Такие данные привел президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета по межнациональным отношениям.
"Достаточно упомянуть рост числа граждан России, считающих отношения между людьми разных национальностей доброжелательными - сегодня их почти 80%", - сказал российский лидер. Он напомнил, что 10-15 лет назад ситуация была совсем иной.
"Наша задача сберечь согласие, достигнутое в обществе, в первую очередь обеспечив постоянное взаимодействие и конструктивный диалог власти и институтов гражданского общества", - сказал глава государства. По данным президента, каждый пятый гражданин России считает действия местной власти в сфере межнациональных отношений недостаточно эффективными.
Путин попросил муниципалитеты обратить на это особое внимание. "Эскалация большинства конфликтов происходит в первую очередь из-за неспособности их предотвращать и своевременно решать именно на местах", - сказал он.