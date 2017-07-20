Алексеева попросила Путина помиловать Изместьева, так как считает его невиновным

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании экс-сенатора Игоря Изместьева, так как считает его невиновным.
"Я его [Игоря Изместьева] делом занимаюсь уже 12 лет, и у нас с судом разошлись мнения. Я считаю, невиновный человек угодил пожизненно, - объяснила правозащитница в беседе с корреспондентом ТАСС. - Бывает, зацепит чья-то судьба, и вот я 12 лет этим мучаюсь".
"Я говорила [с президентом] о христианском милосердии, именно о помиловании, не разбираясь, виновен - не виновен", - добавила она.
Кроме того, Алексеева считает важным создать прецедент помилования осужденного на пожизненное заключение.
"Очень важно создать прецедент помилования пожизненника", - подчеркнула она.
Алексеева также высказалась за проведение широкой амнистии, в рамках которой она предлагает "всем, кто сидит, скостить год". "Пусть каждому год скостят, и тому, кто два года сидит, и тому, кто 15 лет, я буду эту идею пробивать", пообещала она.
Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировалась организация ряда убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.
В четверг президент РФ Владимир Путин заехал к Людмиле Алексеевой в ее квартиру на Арбате и поздравил с 90-летием. Президент подарил ей букет цветов и гравюру с видом Евпатории - места, которое является малой родиной Алексеевой. Также глава государства направил ей поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул значимость деятельности правозащитницы.