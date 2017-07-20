Жители и гости Волгограда смогут ездить на речных судах по транспортной карте "Волна"

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Жители и гости Волгограда смогут оплачивать проезд на речных судах по Волге единой транспортной картой "Волна", которая сейчас работает на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах. Об этом журналистам в четверг сообщили в городской мэрии.

"С переходом речного хозяйства Волгограда в муниципальную собственность (МУП "Метроэлектротранс" в четверг выкупил за 32,5 млн рублей частную компанию "Пассажирский порт Волгограда" - прим. ТАСС) на внутригородских водных маршрутах появится возможность использования электронной системы оплаты проезда, как было сделано на муниципальных автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах", - сказал представитель волгоградской мэрии, не уточнив стоимость поездки на речных судах по карте "Волна".

Он отметил, что единая карта позволяет пассажирам наземных муниципальных маршрутов экономить при оплате проезда 10% от стоимости обычного билета. В мэрии добавили, что появление возможности оплаты проезда на речных пассажирских судах транспортной картой "Волна" повысит популярность внутригородских водных маршрутов.

Ранее в четверг администрация Волгограда сообщила, что муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" купило за 32,5 млн рублей пассажирский порт Волгограда, а также десять пассажирских судов, ремонтную базу и другую инфраструктуру.