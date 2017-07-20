Путин заверил, что обратит внимание на угрозу для Самурского леса в Дагестане

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на проблему Самурского леса в Дагестане. "По Самурскому лесу отдельно посмотрим", - пообещал глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Таким образом Путин отреагировал на выступление главы Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Арифа Керимова, попросившего президента о помощи. "Крайне наболевший вопрос связан с угрозой гибели уникального реликтового Самурского леса, расположенного в южном Дагестане. Из-за постоянного воздействия хозяйственной деятельности человека эта уникальная для всей страны экосистема погибает", - отметил Керимов. Он сообщил, что "за последние несколько десятилетий площадь Самурского леса сократилась в четыре раза".

По мнению руководителя Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, "окончательный удар [лесу] может быть нанесен в случае завершения строительства водопровода". Керимов уточнил, что проект предусматривает выкачивание грунтовых вод с территории леса. "Но лес существует только за счет грунтовых вод. Реализация проекта может превратить заповедный край в пустыню", - обеспокоен Керимов.

Самурский лес расположен в Магарамкентском районе, недалеко от Дербента в дельте реки Самур. Это единственный в России субтропический лиановый лес. В Самурском лесу растет множество различных видов деревьев, которые переплетены лианами. В этом лесу насчитывается более 16 видов средиземноморских лиан.