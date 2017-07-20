Путин воспринял с улыбкой идею проводить Совет по межнацотношениям в национальных костюмах

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин с улыбкой воспринял идею провести заседание Совета при главе государства по межнациональным отношениям в костюмах разных народов России.

С соответствующим предложением выступил на проходящем в четверг заседании этого Совета в Йошкар-Оле председатель высшего совета движения "Российский конгресс народов Кавказа" Асламбек Паскачев. "У вас, конечно, выбор [вариантов национального костюма] больше - 193, плюс европейские. Но я считаю, что вам бы еще черкеска подошла", - обратился Паскачев к Путину.

"Черкеска ладно… а европейский костюм здесь причем?" - с иронией ответил президент. "Хорошее предложение", - с улыбкой добавил он.

Путин регулярно проводит заседания Совета по межнациональным отношениям. Предыдущее такое мероприятие состоялось в Астрахани в октябре прошлого года.