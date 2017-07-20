Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкомсвязи видит спорные моменты проекта об удалении противоправного контента из соцсетей

Общество
20 июля, 19:22 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 20, июля. /ТАСС

Замглавы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил, что в новом варианте, подготовленном в Государственной думе, часть поправок учтены

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Законопроект, который обязывает социальные сети удалять по заявлению пользователей противоправную информацию, содержит спорные моменты, которые могут привести к необоснованным штрафам, считает заместитель главы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

По его словам, в новом варианте, подготовленном в Государственной думе, часть поправок учтены. Но остаются и спорные моменты, в частности, связанный с действиями оператора после того, как он получил уведомление о том, что данный контент должен быть удален.

"Оператор сети после того, как получил уведомление, обязан удалить его [контент] от всех пользователей, от всех постов, которые есть в его соцсетях. Но мы таким образом накладываем на оператора соцсети необходимость ежедневно проводить мониторинг и фильтрацию сети. И более того, опять-таки не указано, а сколько это там должно находиться, через сколько он должен его удалить", - сказал корреспонденту ТАСС Волин, который находится в Астрахани с рабочей поездкой.

По словам замминистра, такие спорные моменты могут стать причиной необоснованных многомиллионных штрафов. "Должны ли мы подвергать оператора таким рискам? Нет, не должны, потому что задача законов и правил заключается в том, чтобы создавать людям нормальным и цивилизованным как можно больше комфорта и удобств, а не создавать неудобства", - добавил Волин.

О законопроекте

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 18 июля рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который обязывает социальные сети удалять по заявлению пользователей противоправную информацию. Авторами этой инициативы выступили ранее в июле депутаты от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

В частности, документ обязывает операторов соцсетей ограничивать доступ или удалять в течение суток по заявлению пользователя информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию, а также иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Кроме того, соцсети будут обязаны обеспечить удаление копий таких сведений.

Ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления противоправной информации может составить от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 млн рублей, эти нормы прописаны в сопутствующем законопроекте, который содержит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Этот документ находится на рассмотрении думского комитета по законодательству.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
2
Путин заверил, что обратит внимание на угрозу для Самурского леса в Дагестане
3
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
4
США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"
5
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
6
Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары
7
Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"
Темы дня
Реклама