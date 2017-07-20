Минкомсвязи видит спорные моменты проекта об удалении противоправного контента из соцсетей

АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Законопроект, который обязывает социальные сети удалять по заявлению пользователей противоправную информацию, содержит спорные моменты, которые могут привести к необоснованным штрафам, считает заместитель главы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

По его словам, в новом варианте, подготовленном в Государственной думе, часть поправок учтены. Но остаются и спорные моменты, в частности, связанный с действиями оператора после того, как он получил уведомление о том, что данный контент должен быть удален.

"Оператор сети после того, как получил уведомление, обязан удалить его [контент] от всех пользователей, от всех постов, которые есть в его соцсетях. Но мы таким образом накладываем на оператора соцсети необходимость ежедневно проводить мониторинг и фильтрацию сети. И более того, опять-таки не указано, а сколько это там должно находиться, через сколько он должен его удалить", - сказал корреспонденту ТАСС Волин, который находится в Астрахани с рабочей поездкой.

По словам замминистра, такие спорные моменты могут стать причиной необоснованных многомиллионных штрафов. "Должны ли мы подвергать оператора таким рискам? Нет, не должны, потому что задача законов и правил заключается в том, чтобы создавать людям нормальным и цивилизованным как можно больше комфорта и удобств, а не создавать неудобства", - добавил Волин.

О законопроекте

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 18 июля рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который обязывает социальные сети удалять по заявлению пользователей противоправную информацию. Авторами этой инициативы выступили ранее в июле депутаты от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

В частности, документ обязывает операторов соцсетей ограничивать доступ или удалять в течение суток по заявлению пользователя информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию, а также иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Кроме того, соцсети будут обязаны обеспечить удаление копий таких сведений.

Ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления противоправной информации может составить от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 млн рублей, эти нормы прописаны в сопутствующем законопроекте, который содержит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Этот документ находится на рассмотрении думского комитета по законодательству.