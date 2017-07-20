О чем просят паломники, прибывшие в Санкт-Петербург поклониться Николаю Чудотворцу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Паломники со всего Северо-Запада России, а также из Эстонии, Латвии, Белоруссии и Украины преодолели большие расстояния, чтобы добраться до Санкт-Петербурга и поклониться в Александро-Невской лавре мощам святителя Николая Чудотворца.

Число паломников растет с каждым днем, их не останавливают даже дожди и грозы. Петербургскому оперативному штабу по принесению мощей пришлось даже подумать о резервных возможностях размещения людей, ожидающих встречи со святыней. С 13 июля, когда ковчег с мощами Чудотворца был принесен в Санкт-Петербург, святыне поклонились уже более 182 тыс. человек.

"В связи с увеличившимся количеством паломников и времени ожидания в основной очереди для удобства людей открыт резервный сегмент формирования очереди в Митрополичьем саду, где установлены дополнительные туалетные кабины и мобильные торговые лавки с питьем и продуктами питания. В зоне формирования социальной очереди у Надвратной церкви добавлены дополнительные скамейки для удобства ожидающих", - рассказали ТАСС в оперативном штабе.

Многочасовые очереди

Время ожидания в обычной очереди, по данным на 17:00 мск, составляет около 4,5 часа, в социальной, где идут люди с маленькими детьми и инвалиды I группы, ждут не более часа. Организаторам приходится в вечернее время ограничивать вход в очередь, чтобы последние паломники успели покинуть Лавру до закрытия метро.

"Вчера вечером нам не удалось войти, сегодня мы пришли снова, но хотим попасть в собор обязательно, потому что это исключительное событие, что у нас в России мощи Николая Чудотворца", - рассказали ТАСС две подруги, жительницы Петербурга Татьяна и Кристина, 19 и 20 лет.

Девушки признались, что рассчитывают получить помощь святителя в том, чтобы устроить свою личную жизнь и найти хороших женихов.

Я читала в книгах, что святому Николаю нужно молиться об удачном замужестве жительница Санкт-Петербурга Кристина

"Решила попробовать", - добавила девушка, кокетливо поглядывая на стоящего недалеко в очереди молодого человека в деловом костюме.

Паломники разных возрастов стоят в очереди с зонтиками, многие держат в руках книги духовного содержания. Дети, которые пришли вместе с бабушками или родителями, проявляют большой интерес к происходящему, но ведут себя спокойно. В очереди нет толкотни и ажиотажа. Те, кто попадает в Свято-Троицкий собор после нескольких часов ожидания, стараются провести у ковчега с мощами побольше времени, поэтому ритм движения очереди сейчас медленнее, чем в первые дни.

Паломники из регионов и соседних стран

Иногородние паломники высаживаются из автобусов на соседних улицах и пополняют очередь, начало которой находится на углу Чернорецкого переулка и площади Александра Невского. Накануне к Лавре прибыли 19 автобусов из Пскова, Петрозаводска, Днепропетровска, Харькова, Вологодской области, Карелии, Гдова и Новгорода, сегодня - из Ленинградской области и Рыбинской епархии.

В оперативном штабе сообщили, что с 13 июля в Александро-Невской лавре побывали паломники из Риги, Таллина, Минска, Харькова, Днепропетровска, Краснодара, Перми, Вышнего Волочка, Олонца, Вологодской области. Организованные группы прибыли на 78 автобусах, но многие паломники добираются самостоятельно.

Я приехала просить помощи в исцелении внука 83-летняя жительница Лужского района Ленинградской области Вера Николаевна

"Он попал в тяжелые жизненные обстоятельства, теперь подвержен алкоголю, я хочу избавить его от этого пристрастия, - рассказала женщина. - Мать и бабка учили меня в детстве, что надо молить Николу-угодника, он поможет. Я увидела по телевизору, что святые мощи у нас в Петербурге, это мой родной город, и приехала сюда на электричке, и буду стоять, сколько придется, чтобы помолиться за внука, я хочу ему счастья".

Доступ к святыне будет открыт до 28 июля, после чего мощи с торжественными проводами отправятся в Бари (Италия), где находятся постоянно. В этот день в Лавре отслужат молебен, на котором будут присутствовать и представители католической церкви, после чего пройдет крестный ход от Свято-Троицкого собора до Надвратной церкви Лавры.

Покровитель моряков

Святитель Николай - один из самых почитаемых святых не только в римско-католической и православной церквях, но и во всем христианском мире. В Санкт-Петербурге его особенно чтят как покровителя моряков, ему посвящены два крупнейших собора, имевших в Российской империи статус главных храмов ВМФ России.

Со времен Екатерины II этот статус получил Николо-Богоявленский морской собор, в который императрица лично пожаловала 10 икон в золотых ризах, посвященных победам русского флота. В годы блокады Николо-Богоявленский был кафедральным храмом Ленинграда, здесь совершал богослужения митрополит Ленинградский Алексий, будущий патриарх Алексий I. В 1943 году он и пять клириков собора были награждены медалью "За оборону Ленинграда".

Второй достопримечательностью Петербурга, связанной с Николаем Чудотворцем, является Кронштадтский морской Никольский собор, построенный к 200-летию российского флота как памятник всем морякам, погибшим за Отечество.