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Путин поддержал концепцию создания культурно-деловых центров в интересах РФ

Общество
20 июля, 19:08 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 20, июля. /ТАСС

Президент пообещал обсудить этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

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ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал концепцию культурно-деловых центров в интересах РФ, создаваемых Федеральной национально-культурной автономией российских немцев, а также пообещал обсудить этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. С такой просьбой к российскому лидеру обратился президент организации Генрих Мартенс.

"Хорошо, поговорим и с канцлером, - пообещал Путин. - Вы сказали, что если не получается с большими компаниями и концернами, то можно с малыми предприятиями (сотрудничать). У нас получается и с большими, и с малыми компаниями, но ваше участие конечно востребовано и будем его всячески поддерживать".

Путин пообещал отреагировать на острые вопросы, на которые обратил внимание Мартенс. В частности, он отметил, что с рядом субъектов Федерации существует непонимание. Он упомянул Кемеровскую область и Алтайский край, власти которых не вступают в переговоры с представителями организации.

"Мы считаем, то, что мы делаем, это в интересах Российской Федерации, а не в интересах отдельных народов и отдельных граждан, - отметил Мартенс. - Мы просили бы помочь нам установить нормальное, конструктивное сотрудничество с администрацией обоих этих субъектов".

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