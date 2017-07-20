Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большой этнографический диктант планируют провести 3 ноября

Общество
20 июля, 19:40 UTC+3 ТАСС

Организаторы акции предлагают приурочить диктант ко Дню народного единства

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июля. Большой этнографический диктант в 2017 году пройдет 3 ноября, организаторы акции предлагают приурочить ежегодное проведение диктанта ко Дню народного единства 4 ноября. Об этом сообщил в четверг в Йошкар-Оле на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ представитель Общества русской культуры Удмуртской Республики Максим Фефилов.

"Диктант вполне можно сделать традиционным, приурочив его ко Дню народного единства. В этом году мы планируем провести его 3 ноября, рассчитываем, что расширится география проекта. Участие соотечественников из-за рубежа в первой акции показало, что русский язык и интерес к культуре народов России могут объединить людей, где бы они ни находились", - сказал Фефилов.

Большой этнографический диктант впервые был проведен в октябре 2016 года. В акции приняли участие все регионы России, а также Турция, Израиль и Швейцария. 35 тыс. человек приняли участие в проекте очно и более 50 тыс. написали диктант онлайн. Акция позволила оценить уровень этнографической грамотности россиян, их знания о народах, проживающих в стране, а также привлечь внимание к этнографии.

Диктант организовали ФАДН, Институт этнологии и антропологии РАН, Министерство национальной политики Удмуртии, АНО "Ассамблея народов Удмуртии" при поддержке Общероссийской общественной организации "Ассоциация антропологов и этнологов" и Российской государственной библиотеки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
2
Путин заверил, что обратит внимание на угрозу для Самурского леса в Дагестане
3
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
4
США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"
5
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
6
Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары
7
Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"
Темы дня
Реклама