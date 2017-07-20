Большой этнографический диктант планируют провести 3 ноября

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ТАСС, 20 июля. Большой этнографический диктант в 2017 году пройдет 3 ноября, организаторы акции предлагают приурочить ежегодное проведение диктанта ко Дню народного единства 4 ноября. Об этом сообщил в четверг в Йошкар-Оле на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ представитель Общества русской культуры Удмуртской Республики Максим Фефилов.
"Диктант вполне можно сделать традиционным, приурочив его ко Дню народного единства. В этом году мы планируем провести его 3 ноября, рассчитываем, что расширится география проекта. Участие соотечественников из-за рубежа в первой акции показало, что русский язык и интерес к культуре народов России могут объединить людей, где бы они ни находились", - сказал Фефилов.
Большой этнографический диктант впервые был проведен в октябре 2016 года. В акции приняли участие все регионы России, а также Турция, Израиль и Швейцария. 35 тыс. человек приняли участие в проекте очно и более 50 тыс. написали диктант онлайн. Акция позволила оценить уровень этнографической грамотности россиян, их знания о народах, проживающих в стране, а также привлечь внимание к этнографии.
Диктант организовали ФАДН, Институт этнологии и антропологии РАН, Министерство национальной политики Удмуртии, АНО "Ассамблея народов Удмуртии" при поддержке Общероссийской общественной организации "Ассоциация антропологов и этнологов" и Российской государственной библиотеки.