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Московский дом национальностей может получить федеральный статус

Общество
20 июля, 20:07 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 20, июля. /ТАСС

Глава ФАДН Игорь Баринов заявил, что это позволит сэкономить бюджетные средства и эффективнее реализовывать поставленные задачи

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ЙОШКАР-ОЛА, 20 июля. /ТАСС/. Дом народов России может быть создан на базе Московского дома национальностей, переговоры по этому вопросу уже ведутся со столичными властями, рассказал ТАСС руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

"Мы уже направили мэру Москвы Сергею Собянину наше предложение: рассмотреть возможность повысить статус Московского дома национальностей до федерального уровня", - сказал он.

Глава ФАДН отметил, что такая инициатива позволит сэкономить бюджетные средства и эффективнее реализовывать поставленные задачи.

"Накопленный научный, организационный, образовательный и кадровый потенциал учреждения, а также опыт практической работы, может быть более эффективно применен на федеральном уровне. Кроме того, по мнению экспертов, наличие в столице двух домов дружбы со схожими функциями и задачами увеличит нагрузку на федеральный бюджет и приведет к неоправданному их дублированию", - добавил Баринов.

Создание Дома народов России было одним из поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по межнациональным вопросам, которое состоялось в октябре 2016 года в Астрахани.

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