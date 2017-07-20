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Авиасалон "МАКС-2017" за три дня посетили 70 тыс. человек

Общество
20 июля, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

В первый день авиасалон посетили 18 тыс. человек

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон "МАКС-2017" за три дня посетили более 70 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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"20 июля XIII Международный авиационно-космический салон "МАКС-2017" посетили 27,6 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В первый день авиасалон посетили 18 тыс. человек, еще 25 тыс. человек пришли на мероприятие в среду.

Безопасность на авиасалоне обеспечивают сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии.

"Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, нарушений на территории выставки не допущено", - добавил собеседник агентства.

Авиасалон "МАКС-2017" открылся во вторник на территории ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском и продлится до 23 июля.

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