Авиасалон "МАКС-2017" за три дня посетили 70 тыс. человек

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон "МАКС-2017" за три дня посетили более 70 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"20 июля XIII Международный авиационно-космический салон "МАКС-2017" посетили 27,6 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В первый день авиасалон посетили 18 тыс. человек, еще 25 тыс. человек пришли на мероприятие в среду.

Безопасность на авиасалоне обеспечивают сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии.

"Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, нарушений на территории выставки не допущено", - добавил собеседник агентства.

Авиасалон "МАКС-2017" открылся во вторник на территории ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском и продлится до 23 июля.