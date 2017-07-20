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Левин: законопроект о мессенджерах предусматривает лишь санкции в отношении операторов

Общество
20 июля, 22:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Глава профильного комитета Госдумы назвал недоразумением заявление о том, что законопроект предполагает блокирование отдельных пользователей в случае нарушения ими законов

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал недоразумением появившиеся в СМИ со ссылкой на депутатов заявления о возможности блокирования отдельных пользователей мессенджеров, поскольку рассматриваемые поправки в законодательство касаются лишь операторов.

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"Заявление, приписываемое депутату [от "Справедливой России" Олегу] Николаеву о том, что законопроекты о регулировании мессенджеров предполагают запрет или блокирование отдельных пользователей в случае нарушения ими законов, скорее всего, является плодом недоразумения", - заявил Левин журналистам в четверг.

Он пояснил, что "вводящееся регулирование предусматривает санкции только в отношении операторов мессенджеров в случае, если они содействуют нарушению закона".

"Никаких штрафов или прямых запретов в отношении пользователей не планируется, - подчеркнул глава профильного думского комитета. - Еще раз хочу напомнить: единственный новый вид административного наказания, который сейчас вводится, - это штрафы в отношении операторов мессенжеров".

В то же время, по его словам, "нельзя отрицать того, что операторы мессенджеров должны пресекать распространение противозаконного спама в случае поступления жалоб пользователей в Роскомнадзор".

Законопроект о мессенджерах

Ранее Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров) и внесла в него целый ряд поправок. Авторами инициативы выступили в конце мая зампред думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Документ определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) и возлагает него "обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ", отмечается в сопроводительных материалах.

Ко второму чтению уточнено, что на мессенджеры возлагаются дополнительные обязанности (помимо тех, которые установлены действующим законодательством), пояснял Левин.

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Проектом предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи".

При этом учредители мессенджеров, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, "вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя мессенджера", гласят поправки к основному чтению.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры планируется возложить "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

В случае неисполнения мессенджером требований профильного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису на основании вступившего в законную силу решения суда.

Ко второму чтению из оснований для ограничения доступа было исключено решение уполномоченного федерального органа власти.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года. До этого владельцы мессенджеров должны будут привести их работу в соответствие с устанавливаемыми для них требованиями.

Между тем в ряде СМИ со ссылкой на Николаева появилась информация, что законопроект о регулировании мессенджеров и социальных сетей дополнен поправкой о возможной блокировке пользователей через суд.

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Персоны
Левин, Леонид Леонидович
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