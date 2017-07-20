Документ о полете Гагарина продан на аукционе Sotheby's почти за $50 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Оригинал документа о полете в космос Юрия Гагарина продан в четверг на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $47,5.

Как сообщила корреспонденту ТАСС перед началом аукциона представитель аукционного дома Мидори Танака, "на торги выставлены 10 предметов, связанных с советской космической программой, в частности, это документ о рекордном полете Юрия Алексеевича Гагарина".

Документ на английском языке на бланке Центрального аэроклуба имени Чкалова озаглавлен "Регистрация рекорда первого космического полета, совершенного гражданином СССР Юрием Алексеевичем Гагариным 12 апреля 1961 года на космическом корабле-спутнике "Восток". К документу приложена фотография Гагарина в скафандре. Этот официальный документ был подготовлен для направления в Международную авиационную федерацию. Первоначальная оценка этого документа составляла $50-80 тыс.

В три раза дороже первоначальной оценки - за $20 тыс. - продан жидкостный ракетный двигатель V-751 разработки советского конструктора Алексея Исаева, за $18,5 тыс. - полномасштабная модель первого советского искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года, а картина Андрея Соколова "Полет спутника" ушла с молотка за $4 750 .

Пристальный интерес коллекционеров привлекла плоская сумка из прорезиненного нейлона с надписью Lunar Sample Return, в которую американский астронавт Нейл Армстронг собирал образцы лунного грунта в районе посадки лунного модуля "Аполлона-11" в юго-западной части Моря Спокойствия. Внутри сумки сохранились мельчайшие следы лунного грунта. Этот лот был продан за более чем $1,8 млн при первоначальной оценке $2-4 млн.

За $6 тыс. ушел фотоснимок Луны, сделанный в 1855 году британским астрономом Уорреном де ла Рю, за $5 625 - снимок Моря Москвы на обратной стороны Луны, сделанный в 1967 году. За $50 тыс. - в 10 раз выше первоначальной цены - приобретен процессор с американского космического корабля многоразового использования Space Shuttle.