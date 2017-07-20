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Документ о полете Гагарина продан на аукционе Sotheby's почти за $50 тыс.

Общество
20 июля, 22:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июля. /ТАСС

К документу приложена фотография советского космонавта в скафандре

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Оригинал документа о полете в космос Юрия Гагарина продан в четверг на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $47,5.

Как сообщила корреспонденту ТАСС перед началом аукциона представитель аукционного дома Мидори Танака, "на торги выставлены 10 предметов, связанных с советской космической программой, в частности, это документ о рекордном полете Юрия Алексеевича Гагарина".

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Документ на английском языке на бланке Центрального аэроклуба имени Чкалова озаглавлен "Регистрация рекорда первого космического полета, совершенного гражданином СССР Юрием Алексеевичем Гагариным 12 апреля 1961 года на космическом корабле-спутнике "Восток". К документу приложена фотография Гагарина в скафандре. Этот официальный документ был подготовлен для направления в Международную авиационную федерацию. Первоначальная оценка этого документа составляла $50-80 тыс.

В три раза дороже первоначальной оценки - за $20 тыс. - продан жидкостный ракетный двигатель V-751 разработки советского конструктора Алексея Исаева, за $18,5 тыс. - полномасштабная модель первого советского искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года, а картина Андрея Соколова "Полет спутника" ушла с молотка за $4 750 .

Пристальный интерес коллекционеров привлекла плоская сумка из прорезиненного нейлона с надписью Lunar Sample Return, в которую американский астронавт Нейл Армстронг собирал образцы лунного грунта в районе посадки лунного модуля "Аполлона-11" в юго-западной части Моря Спокойствия. Внутри сумки сохранились мельчайшие следы лунного грунта. Этот лот был продан за более чем $1,8 млн при первоначальной оценке $2-4 млн.

За $6 тыс. ушел фотоснимок Луны, сделанный в 1855 году британским астрономом Уорреном де ла Рю, за $5 625 - снимок Моря Москвы на обратной стороны Луны, сделанный в 1967 году. За $50 тыс. - в 10 раз выше первоначальной цены - приобретен процессор с американского космического корабля многоразового использования Space Shuttle.

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