Останки Сальвадора Дали эксгумировали по иску женщины, утверждающей, что она его дочь

ТАСС, 20 июля. Останки испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали (1904-1989) были эксгумированы в четверг вечером в городе Фигерас на северо-востоке Испании (автономное сообщество Каталония) по требованию женщины, утверждающей, что он был ее отцом. Об этом сообщило агентство Reuters. Эксперты в области судебной экспертизы в присутствии юристов взяли пробы ДНК из забальзамированного тела покойного.

Прах живописца был потревожен по решению суда, который разрешил провести эту процедуру в связи с необходимостью "получить образцы останков, чтобы определить, является ли он биологическим отцом женщины", которая "подала иск, чтобы ее признали дочерью художника". Речь идет о Пилар Абель из Жироны (Каталония).

Женщина, которая родилась 1 февраля 1956 года, утверждает, что ее мать якобы имела тайные отношения с художником. С 2007 года Пилар Абель пытается добиться признания родства с живописцем. По утверждению Абель, о том, что Дали является ее отцом, она узнала от своей бабушки. Если ДНК-тест подтвердит слова женщины, она сможет претендовать на то, чтобы носить его фамилию, и на авторские права.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он считается одним из самых известных представителей сюрреализма. За время своей творческой деятельности создал сотни художественных произведений.

Дали был женат на уроженке Казани Елене Дьяконовой (1894-1982), которую он называл Гала. Творец познакомился со своей будущей супругой в 1929 году, когда она состояла в браке с французским поэтом Полем Элюаром (1895-1952). Она неоднократно выступала в роли модели для его картин. Детей у пары не было.

Живописец скончался 23 января 1989 года. Его могила находится в крипте под сценой Театра-музея Дали в Фигерасе.