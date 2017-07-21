Путин в Сочи ответит на вопросы учащихся образовательного центра "Сириус"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет в Сочи заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" и ответит на вопросы участников июльской смены образовательного центра "Сириус". Общение главы государства с детьми будет транслироваться в прямом эфире телеканала НТВ.

"Путин посетит образовательный центр для одаренных детей "Сириус", где встретится с учащимися, ознакомится с проектными работами, а также проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Разговор в прямом эфире

Телеканал НТВ ранее сообщил, что будет транслировать общение Путина с детьми в прямом эфире. На встречу с президентом соберутся более 800 участников июльской образовательной программы "Сириуса" из 66 регионов России, обучающиеся по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт". Они смогут обратиться к Путину лично. Сбор вопросов главе государства был организован также через официальный аккаунт НТВ в соцсети "ВКонтакте", самые интересные из них, как обещает телеканал, попадут в программу "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Согласно опубликованным на сайте НТВ видеоанонсам мероприятия, вопросы, которые дети адресуют Путину, касаются самых разных сфер - науки, политики, повседневной жизни. В частности, его хотят спросить, "легко ли работать президентом", "есть ли у него - и какой - политический преемник", а также - про отношения с родителями, про перспективы колонизации Марса и т.д.

Прямая трансляция разговора президента с юными воспитанниками центра начнется в 16:00 мск на НТВ, а также на сайте и в мобильном приложении канала. Ведущими выступят журналисты Ирада Зейналова, Егор Колыванов и Сергей Малоземов.

Совершенствование формата общения с детьми

В Кремле призывают не сравнивать "Недетский разговор" и традиционную "Прямую линию с Владимиром Путиным". По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, речь идет о совершенствовании и расширении общения президента с детьми, но это совершенно другой формат, нежели "Прямая линия". Представитель Кремля также добавил, что предстоящий "Недетский разговор" никак не связан с предвыборной кампанией. "Путин регулярно общается с воспитанниками "Сириуса", по несколько раз в год", - напомнил пресс- секретарь.

Знакомство с разработками юных изобретателей

Во время посещения "Сириуса" свои разработки президенту продемонстрируют победители образовательной программы "Большие вызовы", объединившей юных исследователей и изобретателей. Как сообщила пресс-служба образовательного центра, в настоящее время в мастерских и лабораториях на площадке "Сириуса" идет работа над 83 исследовательскими и инженерными проектами по 12 междисциплинарным направлениям. Среди них - персонализированная медицина, микромир и спектроскопия, новые материалы, большие данные, спутники и пилотируемая космонавтика, агропромышленные и биотехнологии, современная энергетика, освоение Мирового океана, беспилотный транспорт и логистические системы, когнитивные исследования.

С разработками учеников "Сириуса" Путин знакомился и в июле 2016 года, когда он посещал этот образовательный центр в предыдущий раз.

Глава государства регулярно общается с талантливыми детьми и вне стен "Сириуса". Так, ранее в текущем месяце он ознакомился с представленными на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге разработками юных изобретателей, которые, воспользовавшись случаем, подарили президенту развивающий конструктор для его внуков. В конце июня во время посещения концерна "Калашников" в Ижевске глава государства тоже встретился со школьниками, ставшими победителями научно- технических конкурсов и соревнований.

Путин и борьба за талантливых детей

Образовательный центр "Сириус" был создан фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе главы государства в декабре 2014 года. Сам Путин возглавил попечительский совет фонда.

Цель "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей из всех регионов России, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта и естественно-научных дисциплин. Как отмечал сам президент, идея создания такого центра возникла у него потому, что "различные зарубежные фонды шастают по стране и уже на уровне школ начинают отбирать и на гранты сажать талантливых ребятишек, а потом вывозят их в разные образовательные учреждения". Выступая год назад на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех", Путин снова заявил, что для России важно "не потерять ни одного талантливого ребенка" в условиях борьбы за интеллектуальные ресурсы в мире. В связи с этим он назвал приоритетной работу по выявлению талантов и их сопровождению, особенно в части получения образования и профессиональных навыков.

Ежемесячно в "Сириусе" проходят бесплатное обучение 600 детей в возрасте 10 - 17 лет. С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение здесь прошли более 15,4 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.

В 2015 году в День знаний президент выступил перед воспитанниками "Сириуса" с большой речью, которую можно было охарактеризовать как напутствие молодому поколению. В ней глава государства, в частности, отметил, что ребята должны быть готовы отвечать на сложные вызовы времени. "Сила, преимущество вашего поколения - в незашоренности, в способности мыслить свободно, предлагать нестандартные решения", - сказал российский лидер. Он при этом подчеркнул, что за плечами подрастающего поколения будут родители, учителя, наставники и Родина. "Мы будем рядом, будем помогать и восхищаться вашими успехами, будем работать для вас и вместе с вами - для России. Я верю в вас - в успех каждого из вас. Вы можете, обязаны и будете побеждать!", - завершил тогда выступление Путин.

В конце прошлого года "Сириус" был упомянут и в Послании президента Федеральному собранию. Глава государства привел этот образовательный центр в пример и поручил создать целое "созвездие" таких площадок в регионах РФ. Доклад по этому вопросу Путин ждет к 1 ноября текущего года, далее - ежегодно.