На форуме "Территория смыслов на Клязьме" стартует смена молодых руководителей НКО

ТАСС, 21 июля. Четвертая профильная смена с участием молодых руководителей некоммерческих организаций (НКО), правозащитных и добровольческих организаций стартует в пятницу на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", который проходит во Владимирской области, сообщили в пресс-службе форума.

"Гостями форума на этой смене станут советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также другие представители государства и некоммерческого сектора. Участники форума обсудят с гостями перспективы развития некоммерческого сектора нашей страны, в том числе добровольческих и правозащитных проектов", - говорится в сообщении.

25 июля на форуме пройдет день XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. "Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман поделится с активистами НКО опытом организации фестиваля 1985 года и обсудит роль молодежных общественных объединений в подготовке будущего фестиваля", - отметили в пресс-службе.

В рамках смены также состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов. Участники площадки смогут представить свои проекты социальной направленности, лучшие из которых получат рекомендации на получение грантов. Суммы грантов в 2017 году составят 100 тыс., 200 тыс. и 300 тыс. рублей, добавили организаторы.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка примет семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Партнерами четвертой смены форума выступают Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также институты Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка в РФ. Организатор мероприятия - Федеральное агентство по делам молодежи.