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Камеры запечатлели медведицу с пятью медвежатами на "Земле леопарда" в Приморье

Общество
21 июля, 3:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, июля. /ТАСС

На фотоснимках медвежатам уже более года

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Автоматические фотокамеры, установленные в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, зафиксировали медведицу с пятью медвежатами. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба парка.

"Крупная бурая медведица сразу с пятью медвежатами попала на фотоловушку национального парка "Земля леопарда". Мировой науке известны лишь единичные случаи рождения настолько большого выводка, а для Приморского края эта находка стала первой в истории наблюдений", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, еще более удивительно то, что медведица смогла вырастить столь многочисленное потомство. На полученных снимках медвежатам уже более года и вскоре они покинут мать для самостоятельной жизни.

"Сразу пятеро медвежат - настоящая редкость в дикой природе, столь многодетные медвежьи семьи отмечали в средней полосе России, на Камчатке, Аляске и в некоторых зоопарках, однако не всегда выживает сразу весь выводок. Очевидно, что крупные хищники, леопарды, тигры и даже медведи, чувствуют себя в национальном парке достаточно комфортно для выращивания потомства, здесь созданы все благоприятные условия для их жизни", - приводит пресс-служба слова инженера-исследователя научного отдела "Земли леопарда" Глеба Седаша.

Известно, что многодетная медвежья семья обитает в северной части национального парка на границе с Китаем. В поисках еды медведи переходят через границу двух стран, что зафиксировали фотокамеры в лесах приграничной китайской провинции Хэйлунцзян.

Национальный парк "Земля леопарда" площадью 262 тыс. га находится на юго-западе Приморского края. В нем обитают около 60 дальневосточных леопардов и 30 амурских тигров. На территории парка за жизнью редких хищников постоянно наблюдают ученые с помощью фотокамер, которых установлено около 300.

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