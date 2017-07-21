ООН призвала оказать срочную помощь КНДР из-за сильнейшей засухи

ООН, 21 июля. /ТАСС/. Продолжительная засуха в КНДР, ставшая самой сильной с 2001 года, нанесла серьезный урон сельскому хозяйству страны, и ей требуется срочная помощь со стороны международного сообщества. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), подготовленном совместно с Европейской комиссией (ЕК).

Согласно их оценкам, уровень осадков в районах, являющихся главными поставщиками злаковых культур, оказался ниже показателя 2001 года, когда производство зерновых сократилось до беспрецедентного уровня в два миллиона тонн. По данным ФАО и ЕК, пострадали основные культуры, в том числе рис, кукуруза, картофель и соя. Первый урожай этого года оказался ниже прошлогоднего на 30%, а возникшая вследствие этого нехватка продовольствия привела к тому, что большая часть населения испытывает голод.

"Необходимо немедленное вмешательство для оказания поддержки пострадавшим фермерам и предотвращения нежелательного перехода самых уязвимых групп на режим адаптации, который состоит в сокращении дневного рациона", - заявил представитель ФАО в Китае и КНДР Винсент Мартин. По его словам, критически важно, чтобы фермеры уже сейчас получили надлежащую помощь, включая оборудование для ирригации и сельскохозяйственную технику.

В ФАО подчеркивают, что необходимо немедленно начать реабилитацию пострадавших от засухи земель, а также модернизировать оросительные системы, чтобы сократить потери воды. По оценкам организации, в ближайшие три месяца потребуется нарастить импорт продовольствия посредством коммерческих или гуманитарных поставок, а также обеспечить наличие еды для самых уязвимых групп населения, включая детей и пожилых.

Эксперты организации также рекомендовали фермерам КНДР перейти на устойчивые к засухе сельскохозяйственные культуры и диверсифицировать экономику страны, чтобы у населения были другие источники дохода, позволяющие людям добывать себе пропитание.

В ООН регулярно бьют тревогу по поводу гуманитарной ситуации в КНДР, в отношении которой введены беспрецедентно жесткие санкции в ответ на нежелание Пхеньяна отказаться от разработки ядерного оружия и развития ракетной программы. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, 70% населения КНДР, то есть около 18 млн человек, сталкиваются с нехваткой продуктов питания. Четверть жителей страны не имеет должного доступа к услугам в сфере здравоохранения, а одна пятая испытывает недостаток чистой воды и лишена нормальных санитарных условий. Положение населения усугубляется в результате регулярно обрушивающихся на страну стихийных бедствий.