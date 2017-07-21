МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в Москве

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве продлило экстренное предупреждение о грозовом дожде и усиление ветра до 17 м/с в пятницу утром.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, утром 21 июля местами в Москве сохранится кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.
Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.
Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.