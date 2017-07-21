МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве продлило экстренное предупреждение о грозовом дожде и усиление ветра до 17 м/с в пятницу утром.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, утром 21 июля местами в Москве сохранится кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.