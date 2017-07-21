Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в Москве

Общество
21 июля, 6:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

По прогнозам синоптиков, утром 21 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза и сильный ветер

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве продлило экстренное предупреждение о грозовом дожде и усиление ветра до 17 м/с в пятницу утром.

Смотрите также

Как пережить хмурое лето без эмоциональных потерь: советы психиатров и психологов

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, утром 21 июля местами в Москве сохранится кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.

Смотрите также

В Центральной России за полтора месяца выпало 250% месячной нормы осадков

Советник президента по климату предупредил о новых погодных аномалиях

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
3
Туристы из России не пострадали при землетрясении в Турции
4
Суд в Петербурге арестовал на месяц трех подростков, избивших до смерти двух бездомных
5
Глава ЦРУ заявил, что интересы России и США в Сирии расходятся
6
Выпущенный в день смерти солиста Linkin Park клип набрал 2 млн просмотров за девять часов
7
Захаров готов был стать бойцом MMA, если бы ушел из прыжков в воду
Темы дня
Новости партнеров
Реклама