Президент Казахстана ушел в краткосрочный отпуск

ТАСС, 21 июля. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в краткосрочный отпуск. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы республики.

"Глава государства находится в краткосрочном отпуске", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.