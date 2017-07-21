Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Казахстана ушел в краткосрочный отпуск

Общество
21 июля, 6:52 UTC+3 ТАСС

Об этом сообщила пресс-служба Нурсултана Назарбаева

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июля. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в краткосрочный отпуск. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы республики.

"Глава государства находится в краткосрочном отпуске", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
3
Туристы из России не пострадали при землетрясении в Турции
4
Суд в Петербурге арестовал на месяц трех подростков, избивших до смерти двух бездомных
5
Глава ЦРУ заявил, что интересы России и США в Сирии расходятся
6
Выпущенный в день смерти солиста Linkin Park клип набрал 2 млн просмотров за девять часов
7
Захаров готов был стать бойцом MMA, если бы ушел из прыжков в воду
Темы дня
Новости партнеров
Реклама