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Депутат Госдумы предлагает ужесточить штрафы за нарушение правил перевозки детей в машинах

Общество
21 июля, 8:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Представитель "Единой России" Елена Вторыгина также предлагает увеличить штраф за нарушение общих правил перевозки людей

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина ("Единая Россия") предлагает увеличить штраф за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а штраф за нарушение общих правил перевозки людей, например, за "лишнего" пассажира - с 500 рублей до 2,5 тысячи рублей. Парламентарий сообщила в пятницу ТАСС, что намерена инициировать соответствующий законопроект и представить его на обсуждение фракции.

Вечером 19 июля возле поселка Щетинка Курского район Курской области произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек, из них пять детей в возрасте от 2 до 14 лет. По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot, двигаясь в сторону Курска, попытался развернуться, пересекая двойную сплошную полосу, в результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, двигавшимся по своей полосе во встречном направлении. По данным ГУМВД, в легковушке Peugeot находились 10 человек, включая пятерых детей, машина была переполнена.

"Мне неизвестны мотивы, по которым водитель принял решение превысить вдвое допустимое нормами число пассажиров в своем автомобиле и пересечь двойную сплошную, но совершенно очевидно, что в этой ситуации он должен был быть максимально осторожен на дороге и уж тем более не рисковать чужими жизнями, - сказала Вторыгина. - Ясно, что были нарушены все меры безопасности. Пристегнуть десять человек ремнем безопасности физически невозможно, если автомобиль на них не рассчитан, да и ремни в данной ситуации вряд ли спасут".

Депутат отметила, что пока трудно делать окончательные выводы, следствие продолжается, но меры необходимо принимать уже сейчас. Вторыгина напомнила, что Кодекс об административных нарушениях (КоАП) предусматривает штраф для водителя в размере 500 рублей за провоз "лишнего пассажира" сверх допустимой нормы в машине. "Причем размер штрафа от количества дополнительных людей в автомобиле не меняется", - заметила она.

"На мой взгляд, размер административного штрафа за нарушение общих правил перевозки людей (часть 1 статьи 12.23 КоАП) необходимо увеличить с 500 до 2,5 тысячи рублей <...> Также следует усилить ответственность за нарушение правил перевозки детей для граждан (часть 3 статьи 12.23 КоАП) с 3 тысяч до 5 тысяч рублей", - заявила Вторыгина.

Кроме того, она предлагает повысить с 1 тысячи до 3,5 тысячи рублей штраф за перевозку людей вне кабины автомобиля.

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