Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поручил ведомствам проработать вопросы поддержки социально ориентированных НКО

Общество
21 июля, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Премьер также поручил Минэкономразвития заняться проблемами развития инфраструктуры поддержки таких НКО

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам до 14 сентября изучить вопросы поддержки некоммерческих организаций (НКО), предоставляющих услуги в социальной сфере. Об этом говорится в поручениях кабмина по итогам XV Гражданского форума, состоявшегося 20 июня в Ярославской области.

"Минэкономразвития, Минтруду, Минфину, Минобрнауки, Минспорту, Минкультуры и Минздраву проработать вопросы поддержки НКО, предоставляющих услуги в социальной сфере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в пятницу.

Кроме того, премьер поручил Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений заняться проблемами развития инфраструктуры поддержки таких НКО.

Минюсту и Минэкономразвития поручено изучить правовое регулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, Минэкономразвития и Росстату - вопрос проведения в 2018 году сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью НКО, предоставляющих услуги в социальной сфере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в Москве
2
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
3
При землетрясении в Эгейском море туристы из России не пострадали
4
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
5
ЦБ отозвал лицензию у казанского банка "Спурт"
6
Выпущенный в день смерти солиста Linkin Park клип набрал 2 млн просмотров за девять часов
7
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park
Темы дня
Новости партнеров
Реклама