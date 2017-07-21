Медведев поручил ведомствам проработать вопросы поддержки социально ориентированных НКО

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам до 14 сентября изучить вопросы поддержки некоммерческих организаций (НКО), предоставляющих услуги в социальной сфере. Об этом говорится в поручениях кабмина по итогам XV Гражданского форума, состоявшегося 20 июня в Ярославской области.

"Минэкономразвития, Минтруду, Минфину, Минобрнауки, Минспорту, Минкультуры и Минздраву проработать вопросы поддержки НКО, предоставляющих услуги в социальной сфере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в пятницу.

Кроме того, премьер поручил Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений заняться проблемами развития инфраструктуры поддержки таких НКО.

Минюсту и Минэкономразвития поручено изучить правовое регулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, Минэкономразвития и Росстату - вопрос проведения в 2018 году сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью НКО, предоставляющих услуги в социальной сфере.