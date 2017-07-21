Пучков и Абызов обсудят в Карелии реформу надзорной деятельности

Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов и глава МЧС России Владимир Пучков © Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов обсудят в Карелии реформу надзорной и контрольной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня в Петрозаводске глава МЧС России Владимир Пучков совместно с министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым проведут публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС России по Республике Карелия, а также обсудят вопросы реализации паспорта приоритетного проекта "Реформа контрольной и надзорной деятельности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подобные обсуждения являются неотъемлемой частью профилактической работы, проводимой надзорными органами в рамках законодательства о защите прав предпринимателей, основная цель которых - обеспечение доступности сведений о результатах работы надзорных органов МЧС России, выявление проблемных вопросов при осуществлении контрольно-надзорных функций.

Аналогичные публичные обсуждения уже прошли в 84 субъектах РФ.

В ходе рабочей поездки в Петрозаводск глава МЧС также проверит работу пожарно-спасательного гарнизона, передаст новую современную технику пожарным и спасателям, наградит особо отличившихся сотрудников, проведет рабочую встречу с врио губернатора Карелии Артуром Парфенчиковым.

В программе у главы МЧС и проверка обеспечения безопасности в музее-заповеднике "Кижи".