Жириновский предлагает начинать учебный год с 1 октября

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что учебный год в России должен начинаться не с 1 сентября, а с 1 октября.

"Будем настаивать, чтобы учебный год был с 1 октября, чтобы лето продлить хотя бы за счет сентября. В сентябре великолепная погода", - заявил политик в пятницу журналистам.

"Кто мешает нам сделать учебный год с 1 октября? Когда-то так и было. И Дума отдыхала нормально, не было проблем, и наши граждане", - отметил либерал-демократ.