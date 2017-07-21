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Жириновский предлагает начинать учебный год с 1 октября

Общество
21 июля, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Лидер ЛДПР предложил продлить лето за счет сентября, так как в этом месяцев "великолепная погода"

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что учебный год в России должен начинаться не с 1 сентября, а с 1 октября.

"Будем настаивать, чтобы учебный год был с 1 октября, чтобы лето продлить хотя бы за счет сентября. В сентябре великолепная погода", - заявил политик в пятницу журналистам.

"Кто мешает нам сделать учебный год с 1 октября? Когда-то так и было. И Дума отдыхала нормально, не было проблем, и наши граждане", - отметил либерал-демократ.

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