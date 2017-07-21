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В Якутии построенные в охранной зоне дома будут перенесены на новое место

Общество
21 июля, 10:36 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Всего в охранной зоне находятся 18 участков

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ЯКУТСК, 21 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Две семьи, чьи дома были построены в минимальной близости от магистрального газопровода в пригороде Якутска, подписали соглашения на предоставление им новых земельных участков. Об этом ТАСС в пятницу сообщил зампред правительства Якутии Игорь Никифоров.

"Жильцы двух домов уже подписали соглашение о предоставлении им новых земельных участков. Министерству имущественных и земельных отношений дано поручение, чтобы новые участки должны быть полностью оснащены всей необходимой инфраструктурой: транспортной, энергетической, чтобы хоть как-то компенсировать тот ущерб, который понесли люди", - подчеркнул Никифоров.

Ранее ТАСС сообщал, что газовая компания "Сахатранснефтегаз" (Якутия) потребовала через суд снести дома, построенные на охранной зоне магистрального газопровода в пригороде Якутска. На данный момент по двум земельным участкам, где имеются капитальные постройки, есть решения суда на снос домов.

"Мы (правительство Якутии - прим. ТАСС) ведем работу по отсрочке решения суда по сносу домов. Сама компания "Сахатранснефтегаз" активно включилась в работу и готова оказать помощь людям. Ситуация находится на постоянном контроле", - сказал Никифоров.

Всего в охранной зоне 18 участков, из которых на восьми участках имеются построенные объекты, из них четыре объекта в минимальной зоне, по двум участкам есть решения суда на снос. Такая ситуация сложилась из-за ошибки муниципалитета, который допустил неточность при выдаче земельных отношений. Теперь компания в судебном порядке решает этот вопрос собственниками земель, которые уже успели построить капитальные постройки на этих участках.

Ранее глава государства Владимир Путин во время "Прямой линии" отметил, что на территории газопроводов можно запретить строить новые дома в радиусе 150 метров, а тех, кто там уже живет, нужно "оставить в покое".

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