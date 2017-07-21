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ЛДПР готовит проект амнистии по статье УК РФ о возбуждении ненависти и вражды

Общество
21 июля, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В то же время Владимир Жириновский признал, что "большинство может не поддержать" эту инициативу

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фракция ЛДПР готовит проект постановления об объявлении амнистии по статье 282 Уголовного кодекса РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Об этом в пятницу заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

"В целом мы сейчас готовим короткую амнистию о том, чтобы освободить всех, кто сидит в местах лишения свободы по статье 282 [УК РФ]", - сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР признает, что "большинство может не поддержать" эту инициативу. "Но чтобы вся страна знала, что только ЛДПР требует отмены… Мы добьемся все равно", - подчеркнул он.

Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Максимальное наказание по ней составляет до 6 лет лишения свободы.

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