ЛДПР готовит проект амнистии по статье УК РФ о возбуждении ненависти и вражды

Главный тренер "Реала" Зидан подтвердил, что Криштиану Роналду останется в клубеСпорт 21 июля, 10:46
Промышленные токсины обнаружили в сырахСоциальная ответственность 21 июля, 10:42
Завершился VI Летний кампус Президентской академииНовости партнеров 21 июля, 10:36
Экс-игрок НБА Яо Мин избран главой компании, владеющей Китайской баскетбольной ассоциациейСпорт 21 июля, 10:25
Для тушения природных пожаров на Ямале привлекли вертолетНовости Урала 21 июля, 9:57
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФЭкономика и бизнес 21 июля, 9:36
Прокуратура просит 12 лет заключения для жителя Екатеринбурга, избившего на улице сынаНовости Урала 21 июля, 9:34
Федор Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединкеСпорт 21 июля, 9:04
Bild: футболисты "Шальке" в случае нарушения дисциплины будут работать в клубных магазинахСпорт 21 июля, 8:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фракция ЛДПР готовит проект постановления об объявлении амнистии по статье 282 Уголовного кодекса РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Об этом в пятницу заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.
"В целом мы сейчас готовим короткую амнистию о том, чтобы освободить всех, кто сидит в местах лишения свободы по статье 282 [УК РФ]", - сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР признает, что "большинство может не поддержать" эту инициативу. "Но чтобы вся страна знала, что только ЛДПР требует отмены… Мы добьемся все равно", - подчеркнул он.
Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Максимальное наказание по ней составляет до 6 лет лишения свободы.