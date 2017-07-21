В Госдуму внесен проект о штрафах за нарушения при использовании пиротехники

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями.

Пакет документов размещен в пятницу в электронной базе данных нижней палаты.

Авторы инициативы отмечают, что Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает наказание за нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения, учета пиротехнических изделий четвертого и пятого классов - наиболее потенциально опасных. Нарушения при обращении с пиротехническими изделиями первого, второго и третьего классов, которые не требуют специальных знаний и навыков, караются по статье КоАП "Нарушение требований пожарной безопасности" на общих основаниях (штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей для физических лиц).

Депутаты Заксобрания полагают, что за нарушение этих правил следует наказывать более жестко. Они предлагают дополнить статью "Нарушение требований пожарной безопасности" еще одной частью, установив штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при обращении с пиротехникой для граждан от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что ежегодно тысячи людей в России становятся жертвами контрафактной пиротехнической продукции, в основном это дети и подростки. В период новогодних каникул количество несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники, увеличивается в несколько раз. "Полагаем, что принятие данного законопроекта позволит существенно уменьшить количество случаев детского (подросткового) травматизма, связанного с использованием пиротехнических изделий, и создаст необходимые основания для добросовестного выполнения организациями торговли возложенных на них обязанностей", - говорится в документе.