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Белый медведь скорректировал планы международной экспедиции в Арктике

Общество
21 июля, 11:02 UTC+3 ТАСС

Ученых эвакуировали с острова Хейса из-за появления хищника

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ТАСС, 21 июля. Участники международной исследовательской экспедиции Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) "Арктический университет" вынуждены были эвакуироваться с места исследований из-за появления белого медведя. Несмотря на инцидент с хищником, участники экспедиции выполнили научно-исследовательские работы, сообщили в пятницу в пресс-службе САФУ.

"Изначально исследовательская группа планировала высадиться на острове Хейса в районе метеорологической обсерватории им. Кренкеля. Но ученых пришлось эвакуировать оттуда из-за появления белого медведя. Работы удалось выполнить на небольшом острове Ферсмана, который находится напротив острова Хейса. Геологическая группа экспедиции отобрала более 40 образцов горных пород. Взяты палеомагнитные пробы пород вулканического происхождения", - сказали в пресс-службе.

По словам директора Арктического центра стратегических исследований САФУ Константина Зайкова, высадка на острове оказалась очень удачной. "Получились интересные результаты по палеомагнетизму и эмиссии углекислого газа. Дальше эти данные будут обрабатываться на Большой земле", - приводит пресс-служба слова Зайкова.

Геолог Николай Михальцов добавил, что пробы будут изучаться в лабораторных условиях. В частности, для исследования образцов необходима специальная камера, изолированная от магнитного поля Земли.

В этом году в совместной экспедиции САФУ и Росгидромета принимает участие 58 человек из России, Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии. Исследователи побывают на мысе Желания, островах Галля, Хейса, Джексона, Рудольфа, Гукера, острове Нортбрук и острове Белл. Ученые занимаются изучением гидрометеорологии, гидрологии, биологии, геологии и археологии архипелага Земля Франца-Иосифа.

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