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Госдума приняла закон о регулировании работы мессенджеров

Общество
21 июля, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Согласно закону, мессенджер обязан "обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ"

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). Авторами инициативы выступили в конце мая зампред думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

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Документ определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) и возлагает него "обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ", отмечается в сопроводительных материалах.

Законом установлено, что идентификация пользователей будет осуществляться "с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи".

При этом учредители мессенджеров, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, "вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя мессенджера".

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

В случае неисполнения мессенджером требований профильного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, закон предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису на основании вступившего в законную силу решения суда.

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Ко второму чтению документа из оснований для ограничения доступа было исключено решение уполномоченного федерального органа власти.

Кроме того, предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера, пояснял ранее глава профильного думского комитета Леонид Левин.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года. До этого владельцы мессенджеров должны будут привести их работу в соответствие с новыми требованиями.

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