Госдума запретила экстремистам быть учредителями или главредами СМИ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который запрещает быть учредителями или главными редакторами СМИ гражданам, осужденным за преступления с использованием СМИ или интернета либо за преступления, связанные с экстремизмом.

В частности, установлено, что "не может выступать учредителем СМИ, а также не может быть главным редактором гражданин, отбывающий наказание в местах лишения свободы либо имеющий судимость за совершение преступлений с использованием СМИ или интернета или за совершение преступлений, связанных с осуществлением экстремистской деятельности, а также гражданин, не достигший 18-летнего возраста или признанный судом недееспособным".

Кроме того, уточнена процедура регистрации СМИ: оно будет считается зарегистрированным с даты принятия регистрирующим органом решения и внесения соответствующей записи в реестр. Регистрирующий орган будет обязан обеспечить внесение такой записи в реестр в день принятия решения.

Смена учредителя, изменение состава соучредителей, названия, языка, примерной тематики или специализации СМИ, территории распространения его продукции, доменного имени сайта в интернете, а также формы или вида периодического распространения массовой информации будут допускаться лишь при условии внесения соответствующих изменений в запись о регистрации СМИ.

Как пояснил ТАСС член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, новый документ "не затрагивает основные положения закона о СМИ и содержит лишь назревшие уточнения, навеянные временем".

"Мы наконец забудем о таком пережитке каменного века, как бумага под названием "свидетельство о регистрации СМИ". Вместо него теперь будет электронная выписка из реестра. И никаких больше пошлин за перерегистрацию", - отметил парламентарий.

Также, отметил Горелкин, в законе уточнено, что "зарубежные СМИ теперь тоже должны будут платить государственную пошлину [за выдачу разрешения на распространение продукции - прим. ТАСС], как ее платят российские медиа". "Мы уравниваем здесь положение, почему для них должен быть какой-то особый порядок?" - задался он вопросом.

В случае одобрения закона Советом Федерации и подписания президентом РФ новые нормы должны выступить в силу с 1 января 2018 года.