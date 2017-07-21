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Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября

Общество
21 июля, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В России существует традиционный День знаний, и менять эту традицию не будут

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минобрнауки не намерено сдвигать начало учебного года в школах и вузах на 1 октября.

Об этом в пятницу сообщил глава департамента информационной политики ведомства Андрей Емельянов.

"В России существует ставший уже традицией День знаний 1 сентября, и мы не планируем менять эту традицию. Этот вопрос выносился на обсуждения ранее и не нашел поддержки у родительского и педагогического сообщества", - сказал Емельянов, добавив, что в настоящий момент в Минобрнауки подобных инициатив не поступало.

"Согласно закону "Об образовании в Российской Федерации" образовательные организации самостоятельно определяют свой календарный график", - напомнил руководитель департамента.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что учебный год в России должен начинаться не с 1 сентября, а с 1 октября. По его мнению, таким образом можно продлить лето за счет теплого сентября.

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