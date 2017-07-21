Госдума приняла закон об ужесточении контроля за оборотом алкоголя

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи алкоголя через вендинговые автоматы, запрете продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков и включении в ЕГАИС производителей спиртосодержащих лекарств.
Законопроект был инициирован группой членов Совета Федерации после случаев массового отравления алкогольными суррогатами на основе настойки боярышника в декабре 2016 года.
Законом устанавливается запрет на перемещение по территории РФ физлицами немаркированного алкоголя в объеме более 10 л. Административная ответственность - в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией товаров.
Документ предоставляет возможность блокировать сайты, содержащие предложения о розничной продаже алкоголя дистанционным способом в интернете и в СМИ. За распространение такой информации вводится штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для физлиц, для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц - от 450 тыс. до 1 млн рублей.
Для установления контроля за железнодорожными перевозками этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной продукции с содержанием этилового спирта более 25% закон обязывает перевозчиков оснащать состав и автотранспорт средствами регистрации в автоматическом режиме движения для передачи данных о перемещении.
Розничная продажа алкогольной продукции в самолетах будет производиться только по лицензии. В лицензии должен быть указан конкретный борт воздушного судна. Закон возлагает на авиаперевозчика обязанности по представлению в лицензирующий орган уведомления о дате, времени и месте розничной продажи алкогольной продукции, а также розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Документ меняет порядок выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, наличие у заявителя неуплаченного штрафа за нарушения в этой сфере будет являться основанием для отказа в выдаче лицензии.
Запрещается производство и оборот (за исключением цели экспорта) продукции с содержанием спирта менее 15% и содержащей тонизирующие вещества. Перечень таких веществ будет устанавливаться правительством. Уточняется процедура госрегистрации основного технологического оборудования для производства этилового спирта, устанавливается, что регистрации подлежит оборудование с производственной мощностью более 200 декалитров.
Производители спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий будут обязаны передавать в систему ЕГАИС информацию об объеме закупленного спирта путем установки счетчиков на оборудование для приемки закупленного спирта. Они также будут передавать в ЕГАИС данные об объеме использованного спирта, а также об объеме производства и (или) оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медизделий.