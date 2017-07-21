Участники конкурса "Мы строим мост": Александр Васильев — романтик, бард и строитель

Продолжается прием работ на конкурс песен и стихов о Керченском мосте "Мы строим мост". На рассмотрение жюри уже поступило более тысячи заявок. ТАСС начинает рассказывать о конкурсантах из разных регионов страны.

Севастополец Александр Васильев представил на конкурс свою песню "Мост надежды", исполнив ее под гитару. "Крым вернулся домой, стал частичкой России. Еще все впереди, нас тяжелый ждет труд. А всем нам приложить надо много усилий, и тогда все невзгоды канут в Лету, уйдут", — поется в ней.

"С 80-х по 2004 год я работал в геологоразведочных экспедициях, старательских артелях на Сахалине, в Якутии, но тогда я песни еще не писал. А стихи писал всегда. Песни пишу последние пять лет. Ну и так как я пишу стихи и песни, решил попробовать написать о Керченском мосте и участвовать в конкурсе — это во мне задор комсомольский, видимо, сыграл", — говорит Александр.

Сейчас Васильев работает строителем-бетонщиком в Севастополе, но в молодости был еще и музыкантом — работал в Ялте в оркестре варьете, играл на бас-гитаре.

Александр называет себя авантюристом. Например, когда Севастополь входил в состав Украины, он участвовал в экстремальном телешоу "Навылет" в Аргентине, где соревновались команды России, Украины, Казахстана и Финляндии.

Александр — активный участник событий "русской весны", за что имеет медаль Минобороны РФ "За возвращение Крыма". "Я был в первом взводе самообороны Севастополя. Мы занимались блокировкой украинских воинских частей. Стояли цепью — не давали проходить на территорию. Оттуда выпускали, а туда не впускали", — поясняет он.

По словам Васильева, он всегда был патриотом России. "Я думаю, что если бы референдум сейчас проводился, то результаты были бы те же самые. Народ Крыма всегда считал, что мы несправедливо оказались в составе Украины. Конечно, экономических вопросов нерешенных — тьма, но это все стабилизируется со временем", — считает он.

"Непростой это мост: он дает нам надежду, справедливость и честность вернет он стране. Снова будут все братья, как раньше, как прежде. Вот в такую реальность верить хочется мне!" — поет Александр в своей песне.

О конкурсе

Конкурс посвящен Керченскому мосту, который свяжет Крым с материковой Россией. Работы приходят со всех уголков России, а также от жителей Беларуси, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции. Самому младшему участнику 6 лет, старшему — 92.

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Работы принимаются на сайте www.most.life/konkurs до 31 июля. Победителей выберет 5 августа жюри, в которое входят российские исполнители, продюсеры, композиторы.

Автора лучшего стихотворения ждет поездка на "стройку века", а самые интересные работы войдут в поэтический сборник "Крымский мост". Музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе "Новая волна" в Сочи в исполнении звезды эстрады. Ее автор примет участие в съемках клипа.

О стройке Керченского моста

Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года.

Андрей Мединский