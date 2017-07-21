Первая в РФ пересадка бионического глаза нового поколения прошла успешно

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый в России пациент успешно перенес операцию по новой бионической технологии восстановления зрения и сейчас проходит реабилитацию в одном из центров ФМБА. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
58-летний Григорий Ульянов из Челябинска, потерявший зрение около 20 лет назад, был прооперирован в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА 30 июня. Сейчас, по словам министра, он уже может различать источники света и примитивные образы предметов. Другие пациенты в мире достигают таких успехов через два - три месяца реабилитации.
"Этот прибор дает возможность глазу увидеть информацию не так, как мы привыкли ее видеть. Это черно-белое зрение, геометрическое. Дверь мы видим как черную букву "П", - рассказала министр.
Ретинальный имплант, установленный пациенту, представляет собой высокотехнологичный комплекс, состоящий из очков с миниатюрной видеокамерой, блока обработки видеосигнала и электростимулятора - ретинального импланта с 60 электродами. "Наши пока подходы позволяют на поверхностный слой сетчатки положить примитивное достаточно устройство, состоящее из 60 пикселей. При том, что мир многообразен", - сказала министр.
Ульянов стал 41-м пациентом в мире с аналогичной установленной системой. Еще около 300 человек в мире имеют более простую бионическую систему, которая способна составлять изображение из 30 пикселей.
По словам Скворцовой, развитие бионического направления наряду с регенеративной медициной и тканевыми, клеточными технологиями является одним из самых перспективных направлений российского здравоохранения. "Создан механизм ускоренного внедрения в практику самых инновационных технологий", - добавила она. Министр также отметила, что этот механизм полностью оплачивается государством - это называется клинической апробацией.