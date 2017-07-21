Сильные дожди с грозой в Москве продлятся до вечера пятницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Неблагоприятная погода - грозовые дожди и сильный ветер до 17 м/с - сохранится в Москве до вечера пятницы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы днем и вечером 21 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра до 12-17 м/с", - сказали в ГУ МЧС.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта. Из-за ливня возможны подтопления низменных участков дорог. Спасатели рекомендуют переждать непогоду в здании, а автомобили парковать в гараже или вдали от деревьев.